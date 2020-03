Urgence liée au coronavirus, 9 chefs d’État écrivent au président du Conseil européen

En pleine urgence Covid-19, les États européens tentent de s’associer et d’écrire une lettre au président du Conseil européen, Charles Michel, dans laquelle ils révèlent la nécessité de nous préparer tous ensemble pour le “lendemain”, où des interventions unies et décisives seront nécessaires pour pour relancer l’économie de la zone euro.

LA LETTRE

Cher président, cher Charles

La pandémie de coronavirus est un choc sans précédent et nécessite des mesures exceptionnelles pour contenir la propagation de la contagion à l’intérieur des frontières nationales et entre les pays, pour renforcer nos systèmes de santé, pour sauvegarder la production et la distribution de biens et services essentiels et, notamment pour limiter les effets négatifs du choc sur les économies européennes. Tous les pays européens ont adopté ou prennent des mesures pour contenir la propagation du virus. Leur succès dépendra de la synchronisation, de l’étendue et de la coordination avec lesquelles les différents gouvernements mettront en œuvre les mesures sanitaires de confinement.

Nous devons aligner les pratiques à travers l’Europe, en nous appuyant sur l’expérience passée réussie, l’analyse d’experts, l’échange global d’informations. C’est nécessaire maintenant, dans la phase la plus aiguë de l’épidémie. La coordination que vous avez initiée, avec Ursula von der Leyen, lors des vidéoconférences entre les dirigeants est utile à cet égard. Elle sera également nécessaire à l’avenir, lorsque nous pourrons progressivement réduire les mesures sévères adoptées aujourd’hui, en évitant à la fois un retour à la normale trop rapide et le retour des infections d’autres pays. Nous devons demander à la Commission européenne d’élaborer des lignes directrices partagées, une base commune pour la collecte et le partage d’informations médicales et épidémiologiques, et une stratégie pour lutter contre le développement non synchronisé de la pandémie dans un avenir proche.

Alors que nous mettons en œuvre des mesures socio-économiques sans précédent, qui imposent un ralentissement de l’activité économique jamais connu auparavant, nous devons encore garantir la production et la distribution de biens et services essentiels, ainsi que la libre circulation des dispositifs médicaux vitaux dans le UE. La préservation du fonctionnement du marché unique est fondamentale pour fournir à tous les citoyens européens la meilleure assistance possible et la garantie la plus large qu’il n’y aura aucune lacune d’aucune sorte. Nous nous engageons donc à maintenir nos frontières intérieures ouvertes à l’échange nécessaire de marchandises, d’informations et aux mouvements essentiels de nos citoyens, en particulier ceux des travailleurs frontaliers. Nous devons également veiller à ce que les principales chaînes de valeur puissent fonctionner pleinement à l’intérieur des frontières de l’UE et qu’aucune production stratégique ne fasse l’objet d’acquisitions hostiles dans cette phase de difficultés économiques. Nos efforts viseront principalement à assurer la production et la distribution d’équipements médicaux de base et d’appareils de protection, à les rendre disponibles, à des prix abordables et en temps opportun à ceux qui en ont le plus besoin.

Les mesures extraordinaires que nous prenons pour contenir le virus ont des effets négatifs sur nos économies à court terme. Nous devons donc prendre des mesures extraordinaires pour limiter les dommages économiques et nous préparer à franchir les prochaines étapes. Cette crise mondiale nécessite une réponse coordonnée au niveau européen. La BCE a annoncé jeudi 19 mars une série de mesures sans précédent qui, avec les décisions prises la semaine précédente, vont soutenir l’euro et endiguer les tensions financières. La Commission européenne a également annoncé un large éventail d’actions pour garantir que les mesures fiscales que les États membres doivent adopter ne soient pas entravées par les règles du pacte de stabilité et de croissance et par la législation sur les aides d’État. En outre, la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé un train de mesures qui permettra aux États membres d’utiliser toutes les ressources disponibles du budget de l’UE et de bénéficier des outils de la BEI pour lutter contre l’épidémie et ses conséquences.

Les États membres devront faire leur part et faire en sorte que le moins de personnes possible perdent leur emploi en raison de la fermeture temporaire de secteurs entiers de l’économie, que moins d’entreprises tombent en panne, que la liquidité continue d’atteindre l’économie. et que les banques continuent de prêter malgré des retards de paiement et un risque accru. Tout cela nécessite des ressources sans précédent et une approche réglementaire qui protège le travail et la stabilité financière. Les instruments de politique monétaire de la BCE devront donc être accompagnés de décisions de politique budgétaire tout aussi audacieuses, comme celles que nous avons commencé à prendre, avec le soutien de messages clairs et résolus de notre part, en tant que dirigeants du Conseil européen. Nous devons reconnaître la gravité de la situation et la nécessité de nouvelles réactions pour renforcer nos économies aujourd’hui, afin de les mettre dans les meilleures conditions pour un redémarrage rapide demain. Cela nécessite l’activation de tous les instruments fiscaux communs pour soutenir les efforts nationaux et garantir la solidarité financière, notamment dans la zone euro.

En particulier, nous devons travailler sur un instrument d’emprunt commun émis par une institution de l’UE pour collecter les ressources sur le marché sur la même base et au profit de tous les États membres, garantissant ainsi un financement stable et à long terme des politiques de lutte dommages causés par cette pandémie. Il y a de bonnes raisons de soutenir cet outil commun, car nous sommes tous confrontés à un choc symétrique exogène, dont aucun pays n’est responsable, mais dont les conséquences négatives pèsent sur tout le monde. Et nous devons collectivement rendre compte d’une réponse européenne efficace et unie. Cet instrument d’emprunt commun devra être de taille suffisante et à long terme pour être pleinement efficace et éviter les risques de refinancement maintenant comme à l’avenir. Les fonds récoltés serviront à financer, dans tous les États membres, les investissements nécessaires dans les systèmes de santé et les politiques temporaires visant à protéger nos économies et notre modèle social.

Dans le même esprit d’efficacité et de solidarité, nous pourrons explorer d’autres instruments au sein du budget de l’UE, comme un fonds spécifique pour les dépenses liées à la lutte contre le coronavirus, au moins pour les années 2020 et 2021, au-delà de ceux déjà annoncés par la Commission. En donnant un message clair de vouloir affronter ensemble ce choc unique, nous renforcerions l’Union économique et monétaire et, surtout, nous enverrions un signal fort à nos citoyens sur la coopération déterminée et résolue avec laquelle l’Union européenne s’est engagée à apporter une réponse. efficace et unitaire. Nous devons également nous préparer ensemble «le lendemain» et réfléchir à la façon dont nous organisons nos économies à travers nos frontières, les chaînes de valeur mondiales, les secteurs stratégiques, les systèmes de santé, les investissements conjoints et les projets européens. Si nous voulons que l’Europe de demain soit à la hauteur de ses aspirations historiques, nous devons agir aujourd’hui et préparer notre avenir commun. Ouvrons donc le débat maintenant et continuons sans hésitation.

Signé par

Sophie Wilmès, Premier ministre de Belgique

Emmanuel Macron, président de la République française

Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la Grèce

Leo Varadkar, Premier ministre irlandais

Giuseppe Conte, président du Conseil des ministres italien

Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg

António Costa, Premier ministre du Portugal

Janez Janša, Premier ministre de la Slovénie

Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol