Urgence liée au coronavirus, dame Rugani: “Quand j’ai appris que c’était un moment infernal”

Michela Persico, compagnon du défenseur de la Juventus Daniele Rugani qui, comme lui, a été testé positif pour le coronavirus, a parlé sur Canale 5 lors de Live – Not the D’Urso: “Ma grossesse? Le ventre grossit. J’aurais aimé donner les nouvelles différemment et dans des temps meilleurs, mais comme nous nous sommes retrouvés dans cette situation, les nouvelles ont explosé et j’ai décidé d’en parler avant tout le monde. “

Comment Daniel a-t-il découvert qu’il était malade?

«Il avait les symptômes classiques du coronavirus. L’entreprise aura jugé opportun, au vu de ses symptômes, d’intervenir et de le soumettre à l’écouvillon. Ensuite, j’ai voulu le faire aussi parce que j’étais enceinte. Nous devons essayer de rester unis pour vaincre ce virus invisible. J’ai eu très peur, aussi parce que c’est mon premier enfant. À la petite expérience s’ajoutait ce moment délicat, le jour où j’ai entendu parler de Daniele, j’ai passé dix minutes infernales, la tête courte. Nous savons tous quelle est la situation, mais quand elle vous frappe directement, c’est un choc. Les médecins ont du mal à trouver une réponse et à trouver des traitements, donc je ne savais pas à qui demander de l’aide. J’ai appelé mes parents qui sont également à Bergame, dans la zone la plus touchée “.