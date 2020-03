Urgence liée au coronavirus, initiatives de la Fiorentina – 650 000 actions, Commisso déplace les États-Unis

La Fiorentina est l’une des équipes les plus impliquées dans l’urgence du Coronavirus, à tel point que le même commissaire a évoqué la positivité entre les footballeurs (connus Vlahovic, Pezzella et Cutrone) et le personnel. Il est donc inévitable que le club violet prenne rapidement le terrain pour organiser une collecte de fonds visant à soutenir les hôpitaux toscans, mais en particulier à Florence, ouverte sur le portail GoFundMe, et intitulée “Forza e cuore”.

Seul le numéro un a commencé les danses, entrant dans un premier don de 250 mille euros, suivi par de nombreux fans et des footballeurs comme Ribéry – alors imités par de nombreux autres compagnons – qui n’ont pas hésité à mettre la main dans leur poche et à extraire des milliers de euro: l’ancien Bayern a donné à lui seul 50 000, Chiesa 10 000 de plus. Les fans ont également participé, individuellement mais aussi à des groupes organisés comme le Viola Club, dont le montant total atteint 650 milliers d’euros, destinés à la Fondation Santa Maria Nuova Onlus.

Outre les nombreux appels privés lancés par des acteurs individuels, la proximité continue exprimée par Commisso, qui se trouve actuellement aux États-Unis, doit être soulignée. Et bien que les États-Unis commencent déjà à faire face à un nombre important de personnes liées à l’urgence, le président violet a également réussi à faire contribuer de nombreuses grandes entreprises (comme Discovery), qui ont payé des dizaines de milliers d’euros pour Florence. Parmi ceux-ci aussi Rudolph Giuliani, également italo-américain et ancien maire de New York.