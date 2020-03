Champion sur et hors du terrain. E ‘ Leo Messi qui, en cette période de délicatesse absolue en Europe et au-delà, se sont rendus sur le terrain à la première personne pour aider contre COVID-19. Selon les rapports d’AS.com, Pulce a fait don d’un million d’euros, le montant de trois jours de salaire, qui sera réparti entre l’hôpital de la Clinique de Barcelone et un autre établissement en Argentine.