Urgence liée au coronavirus, l’OMS sonne l’alarme aux jeunes: “Vous n’êtes pas invincible”

“Les jeunes ne sont pas invincibles”. Le mot du docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS: “L’une des choses que nous comprenons est que, bien que les personnes âgées soient les plus durement touchées, les jeunes ne sont pas du tout épargnés. J’ai un message pour eux: vous n’êtes pas invincible, le virus pourrait vous mettre à l’hôpital pendant des semaines, voire vous tuer. Et même si vous ne tombez pas malade, les choix que vous faites où aller et où ne pas faire peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu’un d’autre. ”