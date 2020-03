Urgence liée au coronavirus, Milan: 250 000 euros pour acheter six voitures

Milan et la très importante solidarité en ce moment d’urgence. Le club Rossoneri, à travers ses canaux, fait le point sur les dernières initiatives: “Avec le premier montant payé par Milan en faveur de l’AREU, égal à 250 milliers d’euros, six voitures sont achetées, équipées pour un sauvetage avancé. Sur les voitures le logo de la Fondation de Milan sera apposé comme un signe tangible et un legs pour la ville de Milan et pour toute la région de la Lombardie par le club de l’AC Milan. En plus de cette somme, la contribution que les joueurs de la première équipe et les managers ont attribuée à la d’urgence (égale à un jour de leur salaire) qui s’ajoutera aux dons collectés grâce à la campagne de financement organisée par la Fondation de Milan L’objectif est d’atteindre un total de 500 mille euros.