Urgent: Radomir Antic, entraîneur qui a traversé le Real Madrid, Barcelone et l’Atlético 2020 est décédé | Autres ligues de football

Le Serbe a quitté l’histoire en Espagne, qui a pleuré la mort de l’entraîneur à 71 ans.

Radomir Antić: le Serbe a dirigé la sélection de son pays en Afrique du Sud 2010.

Pour:

EFE

6 avril 2020 à 16 h 33

Le Serbe Radomir Antic, ancien entraîneur parmi d’autres du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atlético de Madrid, est décédé ce lundi à Madrid à 71 ans, a fait savoir l’Atlético de Madrid dans un communiqué.

“Aujourd’hui est un triste jour pour la famille rojiblanca. L’Atlético de Madrid pleure la mort de notre ancien entraîneur Radomir

Antic (Serbie, 22/11/1948). L’ancien entraîneur de rojiblanco est décédé à l’âge de 71 ans. Antic est l’une des figures mythiques qui a occupé notre banc, dirigeant notre équipe dans 189 matchs officiels au cours des cinq saisons “, a déclaré l’Atlético dans son communiqué.

Antic a rejoint l’Atlético en 1995 et a été le principal pilier du doublé historique de 1996. Il est le quatrième entraîneur de l’histoire de l’Atlético de Madrid avec les matchs les plus officiels dirigés. En 1985, il a commencé sa carrière d’entraîneur au Partizán de Belgrade, où il a remporté deux ligues et jusqu’en 1988. Cette année-là, il a signé pour le Real Zaragoza, où il était jusqu’en 1990.

Au milieu de la saison 1990-91, il a signé pour le Real Madrid et cette saison, l’équipe a terminé troisième de la ligue. Au cours de la saison 1991-92 suivante, il a été licencié à la fin du premier tour, malgré le fait que le Real Madrid était le leader de la Ligue. En 1992-1993, il est allé au Real Oviedo et est resté avec l’équipe cette saison et les deux suivantes. En 1995, Jesús Gil l’a signé pour entraîner l’Atlético de Madrid. À l’Atlético, il a remporté le doublé en 1996 et a dirigé l’équipe de l’Atletico en cinq saisons, mais deux d’entre elles incomplètes.

