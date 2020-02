US Lecce 2-1 SPAL

Il SPAL n’a pas réussi à imposer US Lecce, qui a gagné 2-1 lors du match qui s’est déroulé ce samedi Via Del Mare. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il US Lecce Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Naples à la maison (2-3) et l’autre devant Torino dans son stade (4-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, SPAL est tombé vaincu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Sassuolo et a eu une série de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, l’équipe de Ferrarés était en 20e position après la fin du match, tandis que le US Lecce Il est quinzième.

La première moitié du jeu a commencé US Lecce, qui a progressé grâce au succès de l’objectif de Marco Mancosu à la 41e minute, mais plus tard, l’équipe à l’extérieur a obtenu l’égalité à travers un but de Andrea Petagna juste avant le coup de sifflet final, notamment à 47, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-1.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe à domicile, qui était devant avec un but de Zan Majer à 66 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score de 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, dans le US Lecce a été soulagé de Evgeny Shakhov, Nehuen Paz et Cristian Dell’Orco remplacer Filippo Falco, Marco Mancosu et Marco Calderonitandis que le technicien de SPAL, Luigi Di Biagio, a ordonné l’entrée de Gabriel Strefezza et Sergio Floccari fournir Simone Missiroli et Lucas Castro.

L’arbitre a décidé d’avertir huit joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Zan Majer, Alessandro Deiola, Marco Calderoni, Gianluca Lapadula et Evgeny Shakhov et par le SPAL exhorté à Federico Di Francesco, Kevin Bonifazi et Mirko Valdifiori.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match du jour 24, le US Lecce il se positionne au quinzième rang, tandis que le SPAL il est vingtième, en position de descente en deuxième division.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le AS Romatandis que le SPAL jouera contre Juventus.

Fiche techniqueUS Lecce:Etrit Berisha, Thiago Cionek, Kevin Bonifazi, Ervin Zukanovic, Arkadiusz Reca, Mirko Valdifiori, Simone Missiroli, Lucas Castro, Mattia Valoti, Federico Di Francesco et Andrea PetagnaSPAL:Mauro Vigorito, Giulio Donati, Fabio Lucioni, Luca Rossettini, Marco Calderoni, Zan Majer, Marco Mancosu, Alessandro Deiola, Antonin Barak, Gianluca Lapadula et Filippo FalcoStade:Via Del MareButs:Marco Mancosu (1-0, min. 41), Andrea Petagna (1-1, min. 47) et Zan Majer (2-1, min. 66)