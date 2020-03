US Lecce 2 – 7 Atalanta

Il Atalanta consolidé une grande victoire après avoir battu 2-7 à US Lecce pendant le match qui s’est déroulé Via Del Mare ce dimanche. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédentes rencontres. Il US Lecce face au match dans le but de retracer son score de ligue après avoir perdu le dernier match contre le AS Roma par un score de 4-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Atalanta a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre AS Roma à la maison et Fiorentina à domicile, pour 2-1 et 1-2 respectivement. Avec cette défaite, US Lecce il est resté en seizième position après la fin du match, tandis que le Atalanta C’est le quatrième.

03/01/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La première moitié du match a commencé positivement pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert le score grâce à un but dans son propre but de Giulio Donati à la 17e minute, il a encore marqué le set de Bergamasco, augmentant l’avance à la 22e minute, mais l’équipe Leccesi a réduit les écarts grâce à 29 minutes. Il a de nouveau ajouté l’équipe locale, réalisant le match nul à la 39e minute. Atalanta avec un objectif de Josip Ilicic près de la conclusion, en 47, concluant la première période avec un 2-3 à la lumière.

La seconde moitié a commencé de manière imbattable pour l’équipe visiteuse, ce qui a accru son avantage avec le même nombre de Duván Zapata à la 54e minute, il a de nouveau marqué l’équipe de Bergamasco, qui a pris ses distances en mettant 2-5 grâce à la 62e minute. Atalanta, augmentant les distances à travers en minute 87 qui a fait le 2-6. Encore une fois, l’équipe visiteuse a marqué à nouveau avec un but de Ruslan Malinovskiy peu de temps avant la fin, spécifiquement en 90, mettant fin au duel avec un résultat final de 2-7.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de US Lecce a donné accès à Evgeny Shakhov et Panagiotis Tachtsidis pour Marco Mancosu et Zan Majertandis que le Atalanta a donné son feu vert à Ruslan Malinovskiy, Luis Muriel et Adrien Tameze pour Papu Gómez, Josip Ilicic et Duván Zapata.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux à US Lecce (spécifiquement pour Fabio Lucioni et Riccardo Saponara) et deux à Atalanta (Hans Hateboer et José Luis Palomino).

Avec cette victoire, le Atalanta monte à 48 points et se place à la quatrième place du classement, sur la place d’accès de la Ligue des champions. De son côté, le US Lecce Il reste avec les 25 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur stade: US Lecce sera mesuré avec le AC Milan et le Atalanta jouera contre lui Latium.

Fiche techniqueUS Lecce:Pierluigi Gollini, Marten De Roon, José Luis Palomino, Mattia Caldara, Hans Hateboer, Remo Freuler, Mario Pasalic, Robin Gosens, Josip Ilicic, Duván Zapata et Papu GómezAtalanta:Gabriel, Giulio Donati, Fabio Lucioni, Luca Rossettini, Marco Calderoni, Alessandro Deiola, Zan Majer, Antonin Barak, Marco Mancosu, Gianluca Lapadula et Riccardo SaponaraStade:Via Del MareButs:Giulio Donati (0-1, min. 17), Duván Zapata (0-2, min. 22), Riccardo Saponara (1-2, min. 29), Giulio Donati (2-2, min. 39), Josip Ilicic (2-3, min. 47), Duván Zapata (2-4, min. 54), Duván Zapata (2-5, min. 62), Luis Muriel (2-6, min. 87) et Ruslan Malinovskiy (2 -7, min.90)