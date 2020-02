US Lecce 4-0 Torino

Il US Lecce a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre Torino, qui a gagné 4-0 ce dimanche dans la Via Del Mare. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il US Lecce est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre Hellas Verona. Côté visiteurs, le Torino perdu par un résultat de 0-7 dans le duel précédent contre le Atalanta. Après le marqueur, l’ensemble leccesi est dix-septième, tandis que le Torino Il est douzième après la fin du match.

02/02/2020

À 20:09

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour le US Lecce, qui a ouvert son compte de notation grâce à un objectif de Alessandro Deiola à la 11e minute. Il a de nouveau marqué à 19 minutes l’équipe locale avec un peu de Antonin Barak, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue à l’équipe leccesi, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à l’objectif de Filippo Falco à 64 minutes. Puis il a marqué à nouveau à 78 minutes l’équipe locale grâce à un but de Gianluca Lapadula, concluant le duel avec le résultat de 4-0.

Les deux équipes ont épuisé tous leurs changements. Dans le US Lecce ils sont entrés Jacopo Petriccione, Evgeny Shakhov et Nehuen Paz remplacer Alessandro Deiola, Riccardo Saponara et Zan Majer, tandis que l’entraîneur invité a Vincenzo Millico, Simone Edera et Lyanco pour Simone Verdi, Koffi Djidji et Tomás Rincon.

L’arbitre a décidé de réprimander six joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Zan Majer, Alessandro Deiola et Gianluca Lapadula et par le Torino exhorté à Nicolas N’Koulou, Soualiho Meite et Ola Aina.

Après avoir remporté le match, le US Lecce il était placé avec 19 points à la dix-septième place du classement à la fin du match, tandis que le Torino Il était à la douzième place avec 27 points.

Le lendemain US Lecce sera mesuré avec le Naples, tandis que l’équipe de Turin jouera son match contre le Sampdoria.

Fiche techniqueUS Lecce:Mauro Vigorito, Andrea Rispoli, Luca Rossettini, Fabio Lucioni, Giulio Donati, Zan Majer (Nehuen Paz, min.82), Antonin Barak, Alessandro Deiola (Jacopo Petriccione, min.57), Riccardo Saponara (Evgeny Shakhov, min.72) , Gianluca Lapadula et Filippo FalcoTurin:Salvatore Sirigu, Koffi Djidji (Simone Edera, min.58), Nicolas N’Koulou, Bremer, Lorenzo De Silvestri, Álex Berenguer, Soualiho Meite, Tomás Rincón (Lyanco, min.70), Ola Aina, Andrea Belotti et Simone Verdi ( Vincenzo Millico, min.24)Stade:Via Del MareButs:Alessandro Deiola (1-0, min. 11), Antonin Barak (2-0, min. 19), Filippo Falco (3-0, min. 64) et Gianluca Lapadula (4-0, min. 78)