US Lecce AC Milan

Lundi prochain à Via Del Mare à 20h45, le US Lecce et le Milan pendant le 27e jour de la série A.

03/08/2020

À 20:49

CET

SPORT.es

Il US Lecce Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-septième journée après avoir perdu son dernier match contre le Atalanta par un score de 2-7. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 26 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A avec un chiffre de 34 buts en faveur et 56 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AC Milan il a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Fiorentina lors de sa dernière réunion, il arrive donc à la réunion dans le but de supprimer les trois points de US Lecce. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le AC Milan Il a gagné dans 10 d’entre eux avec un équilibre de 27 buts en faveur et 32 ​​contre.

En référence aux résultats comme locaux, le US Lecce Il a réalisé un équilibre de deux victoires, six défaites et cinq nuls en 13 matchs joués dans son domaine, de sorte qu’il se présente comme un set faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Aux sorties, le AC Milan Il a gagné six fois, a été battu six fois et a fait match nul une fois lors de ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. C’est donc un rival qui a l’habitude de remporter des points à domicile. US Lecce Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief du US Lecce et les résultats sont trois défaites et sept nuls en faveur de l’équipe à domicile. De même, l’équipe visiteuse cumule trois matchs consécutifs sans connaître la défaite à l’extérieur contre le US Lecce. Le dernier match entre le US Lecce et le Milan Dans la compétition, il s’est joué en octobre 2019 et s’est terminé par un match nul 2-2.

En ce qui concerne leur position dans le classement de Serie A, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur adversaire avec une différence de 11 points. Il US Lecce Il arrive au match avec 25 points dans son casier et occupant la seizième place avant le match. Quant au rival, le AC Milan, est en septième position avec 36 points.