US Lecce Atalanta

Dimanche prochain à 15h00 aura lieu au Via Del Mare le duel entre lui US Lecce et le Atalanta dans le match correspondant à la 26e journée de Serie A.

29/02/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

Il US Lecce Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-sixième journée après avoir perdu son dernier match contre le AS Roma par un score de 4-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté six des 25 matchs disputés à ce jour, avec une série de 32 buts en faveur et 49 contre.

Côté visiteurs, le Atalanta battre devant le AS Roma dans son fief par 2-1 et auparavant, il l’avait également fait loin de chez lui avant la Fiorentina par 1-2, il espère donc répéter le score, cette fois dans la querelle du US Lecce. Avant ce match, le Atalanta Il avait gagné dans 13 des 24 matchs disputés en Serie A cette saison et ajoute un chiffre de 32 buts contre 63 en faveur.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, US Lecce Il a réalisé des statistiques de deux victoires, cinq défaites et cinq matchs nuls en 12 matchs joués dans son domaine, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. En tant que visiteur, le Atalanta Il a perdu une fois et a tiré quatre fois lors de ses 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes doivent tout faire pour gagner.

Les deux rivaux avaient déjà vu leur visage auparavant dans le stade de US Lecce et le solde est de trois défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de US Lecce. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans cette compétition remonte à octobre 2019 et s’est terminé par un résultat de 3-1 pour Atalanta.

Actuellement, entre US Lecce et le Atalanta Il y a une différence de 20 points dans le classement. L’équipe de Fabio Liverani est placé à la seizième place avec 25 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs ont 45 points et occupent la quatrième position du tournoi.