US Lecce Torino

Ce dimanche à 18h00 au Via Del Mare les visages seront vus sur US Lecce et le Torino pendant le vingt-deuxième jour de la série A.

02/01/2020

Il US Lecce atteint le vingt-deuxième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Hellas Verona dans le match précédent pour un résultat 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 21 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A et ont réussi à marquer 23 buts en faveur et 42 contre.

Côté visiteurs, le Torino a subi une perte pour lui Atalanta lors du dernier match (0-7), il cherchera donc une victoire contre US Lecce pour redresser le parcours en compétition.

En référence à la performance dans son stade, le US Lecce Il a perdu cinq fois et a tiré cinq fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. Aux sorties, le Torino Il a été vaincu cinq fois et a fait match nul une fois dans ses 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes doivent tout faire pour gagner.

Lors de ses derniers affrontements au stade de US Lecce, les chiffres montrent une défaite et trois nuls pour l’équipe à domicile. De plus, les locaux ont un total de cinq matchs consécutifs invaincus contre cet adversaire en Serie A. La dernière fois qu’ils ont affronté le US Lecce et le Torino Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat de 1-2 pour les locaux.

En ce qui concerne sa position dans le tableau de classement de la série A, nous pouvons voir que le Torino Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 11 points. L’équipe de Fabio Liverani Il est à la dix-septième place avec 16 points dans le casier. De son côté, le Torino Il est dixième du tableau avec 27 points.