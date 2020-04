USA femelle, Lloyd: “Il suffit de dire que nous sommes moins capables que les hommes. La mentalité doit changer”

Le champion américain Carli Lloyd, deux médailles d’or olympiques et deux titres mondiaux, est de retour pour parler de la lutte acharnée qui voit la Fédération de football des États-Unis et les joueuses de l’équipe nationale à égalité de rémunération par opposition: «Je n’ai pas les attributs physiques, la vitesse ou la force des athlètes les hommes, aucune femme ne peut les avoir. Mais il y a des femmes incroyablement qualifiées qui jouent au football et il est décevant d’entendre à plusieurs reprises l’argument selon lequel nous ne serions pas aussi bons qu’eux. – continue la classe ’82 comme le rapporte L Football – Globalement, nous avons besoin que la culture change. Nous devons être unis et il y a eu plus d’intégration avec l’équipe masculine. “