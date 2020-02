Ligue des champions



Usain Haaland? Une vidéo drôle décrit le marqueur de mode rapide





Jenny Gámez





20 février 2020 à 08h45

Le Norvégien était à trois centièmes d’un record du monde d’athlétisme.

Erling Haaland est un collectionneur d’éloges: mortel, rusé, invincible dans le jeu aérien, sacrifié, intelligent et surtout rapide, «super rapide».

Selon Sky Sport Italia, dans le duel que le Borussia Dortmund a battu le PSG pour la Ligue des champions, le Norvégien a parcouru 60 mètres en 6,64 secondes.

Le plus révélateur est qu’avec cet incroyable “ piqué ”, ce n’était que les trois dixièmes du record du monde de 60 mètres, que l’Américain Chris Coleman a établi en 6,34 secondes.

Les données ont tout donné, entre autres pour une chaîne norvégienne pour faire cette vidéo amusante, qui est bien sûr déjà virale:

L’attaquant de 19 ans est l’homme à la mode du football et sa performance dépasse même les prévisions les plus optimistes: il a déjà inscrit 39 buts lors de ses 29 matchs avec Salzbourg et le Borussia Dortmund cette saison.