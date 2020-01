Uvita Fernández quitte Défense et Justice: c’est le nouveau renforcement de San Lorenzo

San Lorenzo Il a accepté dimanche l’arrivée de son troisième renfort. Après les arrivées de Alejandro Donatti et Diego Rodriguez, s’est-il assuré Nicolás Fernández.

Le “Cyclone” achète 50% de la passe à “Uvita”, un attaquant de 23 ans. Bien que le montant qu’il ait payé n’était pas connu, il dépassait Nahuel “Doggy” Quartiers Prêts sans frais ou option à “Falcon”.

Défense et Justice et San Lorenzo sont parvenus à un accord pour le transfert de 50% du laissez-passer de Nicolás Fernández. Dans le cadre de l’opération, San Lorenzo accorde un prêt gratuit au joueur Cristian Nahuel Barrios

La personne chargée de faire connaître cette arrivée était la sienne Marcelo Tinelli via votre compte Twitter. “Je suis très heureux d’annoncer aux fans de San Lorenzo embauche de l’attaquant Nicolás Fernandez, provenant de Défense et justice. Le joueur passera les examens médicaux demain matin et signera son contrat pour les 4 prochaines années “, a-t-il expliqué.

Je suis très heureux d’annoncer aux fans de @ SanLorenzo, l’embauche de l’attaquant Nicolás Fernandez, de Defense and Justice. Le joueur passera les examens médicaux demain matin et signera son contrat pour les 4 prochaines années.

De cette manière, Diego Monarriz occupe le poste qu’il avait laissé Nicolás Blandiqui est allé à Colo Colo (Chili).