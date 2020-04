V. Entella, De Luca: “Impossible de faire des hypothèses. Chaque soir, ça fait mal d’entendre le comte des morts”

L’attaquant de Virtus Entella interviewé par Tuttob.com Giuseppe De Luca il a raconté comment il vit cette période d’isolement et les perspectives de retour sur le terrain: «Je suis à Varèse chez moi, je ne sors que pour faire du shopping et essayer de trouver quelque chose de positif et de profiter de ma famille, puis j’essaie de faire les choses que je n’avais pas le temps de faire avant. Je joue beaucoup à la play station et regarde la télévision, rattrapant tous les épisodes de mes séries TV préférées et en découvrant de nouveaux. Entre coéquipiers, nous parlons souvent dans le chat et nous nous tenons informés, nous partageons des nouvelles. – continue De Luca – Je crois qu’aucune prédiction ne peut être faite sur la reprise, nous vivons au jour le jour et chaque soir ça fait mal d’entendre le décompte des morts. Le fait que beaucoup soient des personnes âgées ne doit pas nous échapper car c’est notre histoire, notre passé. S’agissant du football, la commission médicale désignée par la Fédération de football pour établir les critères de reprise de l’entraînement des équipes a structuré un programme concret et détaillé. Directives à suivre pour que tous les clubs retournent sur le terrain, en attendant que le gouvernement décide quand il sera possible de recommencer l’entraînement et les championnats. Je lis que la Serie A commencera en premier, nous attendons les indications de la Ligue de Serie B “.