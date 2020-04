“Vaccin à la fin de l’année, des foules qui …”

ROME. Le début de phase 2 cependant, le débat entre ceux qui veulent anticiper les réouvertures et ceux qui, chez eux en état d’alerte encore élevé, freinent ouvertement, reste vif.

QUI PRÉCONISE LA PRUDENCE SUR LES TRANSPORTS PUBLICS …

Hier Walter Ricciardi, membre du comité exécutif de laOMS et consultant auprès du ministre de la Santé, a expliqué: “Il est trop tôt pour démarrer la phase 2, les chiffres dans certaines régions certifient qu’ils sont encore en pleine phase 1. A ce moment il est essentiel de ne pas se précipiter et de continuer sur la route empruntée” . En attendant, juste à la phase 2, ils sont arrivés indications concernant l’utilisation future des transports publics. Termoscanner pour mesurer la température avant de monter dans les bus et les métros, les déplacements ne sont autorisés que si tous les passagers sont assis en alternance, aux gares et à chaque arrêt la distance d’un mètre doit être respectée avec des itinéraires définis pour le accès aux transports publics. Pour éviter les rassemblements sur ce dernier, il est envisagé d’insérer des compteurs de personnes ou d’utiliser des contrôleurs spécifiques.

ISS SUR L’AVENIR

L ‘Institut supérieur de la santé, à travers les mots du Président Silvio Brusaferro, aux microphones du Corriere della Sera, il a ensuite souligné comment, une fois l’urgence passée, les habitudes devront nécessairement changer: “A présent, il est clair que nous devrons vivre avec le virus pendant plusieurs mois, pour cela nous aurons besoin de responsabilité et d’attention dans le respect des règles anti-contagion. Nous étudions, et nous espérons avoir plus de connaissances à cet égard, à la fois sur la façon dont Covid-19 se propage et sur les médicaments et les outils de diagnostic. – a-t-il expliqué – Il ne faut pas faire peur à tout cela, le virus ne lutte que contre l’immunité du troupeau dérivant du vaccin, qui arrivera vraisemblablement à la fin de l’année. Dans les mois à venir, les événements de masse doivent être strictement évités, un scénario futur de rassemblement des foules est inimaginable, si de tels incidents se produisaient, nous paierions un prix très élevé. En ce moment, il faut comprendre que chacun doit renoncer à quelque chose, la collaboration de chacun est nécessaire “.