Valence 2-0 Barcelone: ​​Maxi Gomez remporte la première défaite de Quique Setien

Quique Setien a subi sa première défaite en tant que manager de Barcelone samedi alors que son équipe a été battue 2-0 par Valence à Mestalla. Maxi Gomez a marqué dans chaque mi-temps pour sceller une victoire méritée pour les hôtes. Cela aurait pu être pire pour le Barça aussi. Marc-Andre ter Stegen a sauvé une pénalité précoce, et Gabriel s’est fait inscrire un but tard par VAR.

PREMIÈRE MOITIÉ

Barcelone a eu la chance de rentrer à la pause sans but après les 45 premières minutes. Gerard Pique a concédé une pénalité anticipée à 10 minutes pour une faute sur Jose Gaya quand il était à travers le but. Mais Marc-André ter Stegen a fait le bon chemin et a sauvé le coup de pied de Maxi Gomez.

Ce n’était pas le seul arrêt crucial réalisé par le bouchon allemand en première mi-temps. Il devait également être sur place pour refuser un but contre Pique après qu’un dégagement avait frappé le défenseur central, effectué un superbe double arrêt de Gomez et Kevin Gameiro et refusé Francis Coquelin à distance.

À l’autre extrémité, Barcelone a offert très peu malgré une possession de possession encore une fois et a eu du mal à travailler Jaume Doménech dans le but de Valence.

DEUXIÈME PARTIE

Valence a obtenu le but qu’elle méritait dès le début de la seconde mi-temps. Une défense assez minable s’est soldée par un tir de Maxi Gomez depuis l’intérieur de la surface, le ballon faisant une grosse déviation sur Jordi Alba et s’envolant.

Quique Setien a envoyé Arturo Vidal pour Arthur juste avant l’heure et le Barça a finalement commencé à faire quelques chances. Lionel Messi semblait prêt à égaliser mais a été refusé par un brillant bloc de Gabriel, puis a envoyé un coup de sifflet juste après le poteau.

Le GOAT continuait de regarder le seul espoir de salut du Barça. Il a dérivé un autre effort sur le toit du filet, a dirigé un effort d’Antoine Griezmann au large et a forcé Domenech à effectuer une sauvegarde décente d’un coup franc.

Le Barça poussait fort pour un égaliseur mais n’a pas été défait. Gomez a attrapé son deuxième de la journée sur le comptoir. Ferran Torres a bien fait de choisir l’attaquant, et il a eu le temps de prendre une touche avant de boucler Ter Stegen pour sceller les trois points.

Valence: Domenech; Wass, Garay, Gabriel, Gaya; Torres, Coquelin, Kondogbia, Soler (Sobrino); Gameiro (Rodrigo), Gomez (Costa).

Buts: Gomez (48 ’, 77’)

Barcelone: Ter Stegen; Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Arthur (Vidal), Busquets, De Jong (Rakitic); Messi, Griezmann, Fati (Collado).