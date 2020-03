Valence a annoncé de nouvelles infections par le Coronavirus sur son campus »Soccer press

Lundi 16 mars 2020

Le groupe «che» a utilisé ses réseaux sociaux pour reconfirmer que les personnes infectées par COVID-19 continuent d’augmenter dans le club. De l’institution, ils ont de nouveau gardé le silence sur les personnes infectées ou le nombre de personnes testées positives pour la pandémie.

Valence est l’un des clubs espagnols qui souffre le plus de la propagation du coronavirus. Après la confirmation la semaine dernière de cinq personnes infectées, l’institution est maintenant retournée utiliser ses réseaux sociaux pour signaler de nouveaux cas de COVID-19 sur le campus et le personnel technique, sans préciser ni le montant ni leurs noms.

«Valence rapporte de nouveaux cas positifs de Coronavirus COVID-19 chez les techniciens et les joueurs de la première équipe. Tous sont des cas asymptomatiques et sont chez eux avec des mesures de suivi médical et d’isolement “, a expliqué le groupe d’Alberto Celades dans un communiqué.

En ce sens, l’équipe espagnole a souligné que le match qu’elle a joué contre l’Atalanta pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions était l’un des plus grands points de contagion de l’équipe.

“Malgré les mesures strictes prises par le club après avoir joué un match de l’UEFA Champions League à Milan le 19 février 2020, une zone confirmée comme à haut risque par les autorités italiennes, les résultats montrent que l’exposition inhérente aux matches a causé environ 35% des cas positifs », a souligné la lettre.

Enfin, le «che» a de nouveau appelé à respecter les protocoles et à être responsable des mesures déposées par le ministère espagnol de la Santé.

«Nous profitons de ce nouveau test de virus hautement contagieux pour insister pour que la population reste à la maison et respecte strictement toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées. De même, cela renforce la confiance dans notre système de santé et dans les recommandations du ministère de la Santé “, a-t-il conclu.

