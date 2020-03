Valence a confirmé cinq infectés par un coronavirus »Presse du football

Dimanche 15 mars 2020

La boîte «che» a utilisé leurs réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle qu’une partie de leur personnel technique et de leurs joueurs étaient infectés par le virus COVID-19. Bien que l’institution n’ait pas voulu révéler les détails des personnes touchées, elle a confirmé que les personnes atteintes de cette maladie sont en bon état et dans leurs domiciles respectifs.

Les joueurs touchés par Coronaviris continuent d’augmenter et sont maintenant relocalisés en Espagne. L’ensemble de Valence a confirmé, à travers ses réseaux sociaux, que cinq personnes de l’institution ont été testées positives pour le virus COVID-19. Bien qu’ils ne voulaient pas donner de noms, il a mentionné que ce sont des employés du personnel technique et des joueurs de la première équipe.

«Le Valencia CF annonce que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés par des techniciens et des joueurs de la première équipe. Tous sont chez eux en bonne santé et avec un certain isolement “, a cassé la lettre du club.

Dans ce sens, l’équipe espagnole a souligné son soutien aux protocoles de santé que les autorités ont déposés et a appelé à les suivre et à les respecter.

“Le club réitère son soutien aux autorités sanitaires dans la campagne de sensibilisation sociale pour que toute la population reste à la maison et poursuive toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées”, a-t-il souligné.

Malgré le fait que l’institution ne voulait pas révéler de noms, les médias espagnols Marca ont précisé qu’il y avait trois joueurs: Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala et José Luis Gayá. En outre, le délégué Paco Camarasa et un membre du personnel médical, Juan Aliaga, se joignent.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL |

➡️ https://t.co/dlKOWt9pzj#QuédateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/nScZ2jhyEs

– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 15 mars 2020