Valence a emmêlé des points et compliqué son classement en Ligue Europa »

Vendredi 06 mars 2020

Le nul «che» fait match nul 1-1 contre Alavés et s’éloigne progressivement de la prochaine édition de la Ligue Europa. Bien qu’ayant profité d’une grande partie du match, le set d’Albert Celades n’a pas su maintenir le résultat et a fini par céder dans les dernières minutes.

Lors de sa visite au Pays basque, Valence n’a pas réussi à prendre les trois points et a fait match nul 1-1 contre Alavés pour la 27e date de la Ligue. L’image commandée par Dani Parejo ne trouve pas de régularité dans le tournoi espagnol actuel et s’éloigne progressivement de la prochaine édition de la Ligue Europa.

La première moitié, les visiteurs ont voulu imposer leur hiérarchie devant un Alavés qui, en dépit d’être un local, a permis au «che» de posséder le ballon. Le visiteur n’a pas manqué cette opportunité et c’est son capitaine Dani Parejo (34 ′) qui a mis l’ensemble d’Albert Celades de manière équitable. Après cela, l’outsider a eu de nombreuses occasions d’augmenter l’avantage mais a péché d’inefficacité dans les derniers mètres.

Déjà dans le complément, l’équipe hôte a mis plus d’agressivité sur le coup de pied de ballon et a essayé d’assimiler la planche avec des approches dangereuses vers la zone de Valence. Cependant, la pression allait porter ses fruits et c’est Edgar Méndez (73 ′) qui a égalisé le match alors qu’il restait 30 minutes pour conclure le match. Après cela, l’équipe de Valence a désespérément cherché à remonter sur le tableau de bord mais ce n’était pas possible et a fini par distribuer des unités aux albiazules.

Avec ce tirage au sort, Valence a raté l’opportunité de prendre des positions en Ligue Europa et est resté à la septième place avec 42 unités à un point de la Real Sociedad qui a deux matchs de moins. À la prochaine date, le «che» recevra Levante le 14 mars.

Du côté d’Alavés, cette parité le place en onzième position avec 32 points. Le lendemain, l’équipe basque doit se rendre en Catalogne pour se mesurer à l’Espanyol le 15 mars.