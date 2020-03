Valence annonce cinq positifs pour le coronavirus

Le Valence a confirmé que cinq membres du personnel et des entraîneurs ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir reçu les résultats du test. Ezequiel Garay Ce fut non seulement le premier cas dans le club mais aussi en Liga. A son positif s’ajoute celui du médecin Juan Aliaga et d’autres trois de plus après le rapport médical publié par l’entité Mestalla sur son site officiel.

“Le Valencia CF rapporte que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés chez les joueurs de la première équipe et les entraîneurs. Tous ils sont chez eux en bonne santé et avec des mesures d’isolement. Outre les informations qu’il fournira dans les prochaines heures, le Club réitère son soutien aux autorités sanitaires dans la campagne de sensibilisation sociale pour que toute la population reste à la maison et poursuive toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publié “, affirme la note du club.

De même, le Valencia CF assure “qu’il renforce la confiance dans notre système de santé et dans les recommandations du ministère de la Santé pour les cas bénins d’infection à coronavirus qui sont isolés à domicile. Nous rappelons que le numéro de téléphone à l’attention du coronavirus dans la Communauté de Valence est le 900300555. Nous sommes convaincus que, avec solidarité, responsabilité et grand encouragement, nous serons en mesure de surmonter cette pandémie. Amunt València! “

Les cinq points positifs se sont produits malgré le fait que Valence, après sa rencontre avec l’Italien Atalanta, a été le premier club de la Ligue espagnole à prendre des mesures préventives pour le coronavirus, après un journaliste qui s’est rendu à Milan le 27 février. Pour couvrir le match, il a été testé positif pour Covid-19.

De son côté, Garay a diffusé un message rassurant sur ses réseaux sociaux: