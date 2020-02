Valence, Celades: “Atalanta? Le nom n’attire pas l’attention, mais ce sont des quartiers”

Albert Celades, technicien du Valencia, est intervenue à la fin du match avec leAtletico Madrid (2-2 le résultat final). Voici ses paroles aux microphones de Marca: “Nous avons eu un grand match et nous avons tout fait pour gagner contre une équipe difficile avec de grands joueurs. En seconde période, nous avons mis la bonne mentalité sur le terrain. Nous avons marqué deux buts et touché d’autres buts. “J’ai une bonne impression. Gabriel a subi une entorse à la cheville, on verra. Parejo? Tout peut être amélioré, il a de la marge pour s’améliorer, il sait le risque qu’il prend. Mais il a aussi fait de bons jeux.”

Après avoir déposé l’espace de match de championnat égalementAtalanta: “C’est une équipe qui a de nombreuses qualités. Le nom n’attire pas l’attention, mais ils sont quatrième du championnat et connaissent une excellente saison. Ils ont un jeu vif et sont la meilleure attaque de Serie A. Ce sera une course complexe.”