Valence, dónde estás Dani Parejo? Le tabou italien et la remuntada passent du numéro 10

Ce n’est pas une période simple pour Valencia. Les critiques a Dani Parejo, l’un des hommes emblématiques, une longue liste de blessures qui ont conditionné tout un championnat et les événements d’entreprise qui ont rendu l’été espagnol encore plus chaud. En Liga, les choses ne se passent pas comme elles le devraient – septième place et un match de plus que la Real Sociedad – et les fans n’ont pas aimé plusieurs choix d’entreprise au cours de l’année.

Le match de ce soir marquera, d’une manière ou d’une autre, un tournant: l’échec des quarts de finale entraînerait une baisse des revenus, ce qui se traduirait par une autre saison de transition. La victoire devient une obligation aussi pour des facteurs purement statistiques: tenter la remuntada tant aimée et dissiper le tabou contre les équipes italiennes.

FACTEUR MESTALLA – Problèmes ou pas, Valence a un point fixe cette saison. A domicile, jusqu’ici, un seul KO est arrivé: le 3-0 avec l’Ajax reste aujourd’hui le seul arrêt interne entre le championnat et les coupes. Les murs amicaux, cependant, ne sont pas un facteur déterminant dans les matches européens contre les Italiens. En 12 matchs joués en Espagne, 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites sont survenus: la Juventus, l’Inter (à deux reprises), Rome et Naples sont les quatre Italiens qui ont conquis les installations historiques de Valence. Le dernier succès italien remonte à 2018, c’est Pjanic qui a donné le 2-0 aux bianconeri. Le bilan total contre les équipes locales est vraiment négatif: 7 victoires sur 25, avec 5 nuls et 13 défaites.

DANI PAREJO – Un milieu de terrain quelque peu inhabituel qui sait sans aucun doute jouer au football. Qualité, parfois même un peu de quantité, mais pour le moment le vrai desaparecido de cette équipe est le numéro 10. Contre l’Atletico Madrid a été mis au centre des critiques précisément pour la mauvaise performance et pour les nombreuses balles perdues , tombe souvent sur la ligne de défense pour préparer le jeu. Une façon d’interpréter le rôle du low play qui le conduit à faire trop d’erreurs, surtout avec un milieu de terrain en course sous pression constante. Le moment négatif des Ibères passe également par la saison de swing de l’homme de la plus haute qualité. Mais tout le monde attend la réaction, dans la nuit des étoiles.