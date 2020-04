Valence, Ferran Torres ne renouvelle pas: la Juventus se cache

la Juventus serait prêt à sentir l’affaire de Espagne. Ferran Torres en fait, la classe 2000 en vertu de Valencia, ne serait pas disposé à renouveler le contrat. Selon Tuttosport, la Juve pense au garçon depuis un certain temps.

Les scénarios possibles

La chose la plus importante à comprendre sera le prochain coup de Valence. Les Espagnols ont déjà, à plusieurs reprises, proposé de renouveler l’accord Torres, cependant, a toujours refusé. Le contrat actuel est en délai 2021 mais, si Valence ne renouvelle pas, elle ne voudra certainement pas perdre le garçon à 0 l’année prochaine. Pour cette raison, la chose la plus logique à faire serait de la vendre dès la prochaine session de marché. Pour le moment, la Juventus n’aurait pas encore proposé d’offres mais certainement le club noir et blanc est au premier rang pour Ferran Torres.