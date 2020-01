Valence parle de l’avenir de Rodrigo au milieu des rumeurs de Barcelone

Rodrigo continue d’être lié à un déménagement à Barcelone et le manager Albert Celades et Román Bellver, le directeur des communications du club, ont parlé de l’avenir de l’attaquant ce week-end.

L’attaquant est revenu de sa blessure et est entré en jeu lors de la victoire 2-0 de Valence sur Barcelone samedi. Celades était content de le revoir mais ne sait pas s’il restera.

«Je ne peux pas évaluer toutes les situations qui peuvent se produire. Aucune de mes opinions ne peut changer la situation. Il a bien fait, il voulait vraiment jouer. Ce n’est pas la première fois qu’il vit ça, comme c’est arrivé en été.

«Mais il a joué pendant un certain temps aujourd’hui et cela nous donne beaucoup de joie. Rodrigo est un joueur de Valence et c’est la situation. Nous allons voir ce qui se passe.”

Source | Objectif

Pendant ce temps, Bellar a déclaré que son club doit être préparé pour le départ de Rodrigo car il est un joueur qui suscite fréquemment de l’intérêt.

«Nous devons nous préparer à une éventuelle sortie de Rodrigo. L’année dernière, il s’intéressait déjà à lui et maintenant aussi. Il y a toujours un intérêt pour les bons joueurs. »

Le mercato se ferme vendredi, ce qui signifie que Barcelone devra travailler rapidement pour renforcer son effectif. Quique Setien a déclaré que Barcelone envisageait une signature mais seront-ils en mesure de le retirer?