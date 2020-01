Valence s’intéresse à Dani Ceballos

Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, aurait voulu mettre fin à son contrat de prêt actuel à Arsenal cet hiver alors qu’il tentait de jouer plus de minutes et d’améliorer ses chances de participer à l’Euro 2020 de l’UEFA. Valence est très intéressé par le milieu de terrain espagnol et serait prêt à signer Ceballos pour le reste de la saison 2020, selon un rapport de MARCA.

Ceballos a montré des signes prometteurs lors de ses premiers matchs à Arsenal mais n’a pas joué depuis novembre. Il est clair que l’entraîneur Zinedine Zidane ne veut tout simplement pas de lui dans l’équipe, donc Madrid essaiera de l’envoyer dans un autre club pour un autre contrat de prêt dès qu’Arsenal acceptera de mettre fin au prêt actuel.

Le milieu de terrain espagnol semble avoir un grand potentiel mais il lui semble difficile de gagner des minutes constantes dans les clubs d’élite. Ceballos a 23 ans et il lui manque du temps pour prouver qu’il peut être un joueur pertinent pour le Real Madrid à l’avenir.