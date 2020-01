Valence Valence tue les «matagigantes» des douze étapes

Un écrou dur à casser s’est avéré être le culturel.

90 minutes n’ont pas pu séparer le bourreau d’Atleti, de Cultural Leonesa et d’une Valence qui vient de battre Barcelone. Les deux, avec un sentiment de challengers, ont été mesurés dans un match où les chances claires étaient rares, mais l’intensité de l’endroit était terminée.

De vous à vous le Culturel a joué contre une Valence qui a souffert plus que le compte pour résoudre cette série. L’absence de but en noir et blanc était évidente tout au long du match, car les tirs au but n’arrivaient tout simplement pas, et le peu qui pouvait tomber entre les trois combinaisons était finalement gérable.

La visite a été présentée avec un travail impeccable pendant 120 minutes, mais la séance de tirs au but s’est avérée être une étape très avancée avant l’équipe che.

Avec un score final de 2-4 aux tirs au but, Valence se fait avec un quota entre les huit derniers.