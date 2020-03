Valence vs Atalanta et Getafe vs Inter: pas de public pour le coronavirus en Ligue des champions 2020 | Ligue des champions | Football américain























































































































Le ministre espagnol de la Santé a annoncé la mesure visant à prévenir l’infection du coronavirus.

Les Champions commencent à se définir.

Pour:

Écriture futuriste

3 mars 2020 à 13 h 09

Salvador Illa, ministre de la Santé de l’Espagne, a annoncé les mesures prises concernant le match au cours duquel Atalanta se rend à Valence pour le retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, afin d’empêcher la propagation du coronavirus car ce sont des événements qui ont un afflux important de public et dans ce cas, de régions avec un nombre élevé de personnes infectées.

La décision prise par le ministère espagnol, en plus d’affecter le match entre Valence et Atalanta, a également affecté le match de Ligue Europa entre Getafe et l’Inter Milan, car les fans de ces deux équipes italiennes viennent du nord de l’Italie , Bergame et Milan, villes où il existe plusieurs cas confirmés de coronavirus.

La mesure a également affecté la fermeture des portes d’autres grands événements sportifs publics en Espagne, les matchs de basket-ball et de football féminin, car une forte présence de fans des zones à risque telles que les régions du nord de l’Italie est attendue. , Chine, Japon, Corée du Sud, Iran et Singapour. Les autorités sanitaires espagnoles continueront de prendre toutes sortes de mesures afin d’éviter une infection massive par coronavirus dans le pays.

