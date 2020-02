Valence vs Atlético de Madrid EN DIRECT Hora, Canal, Où regarder Round 24 Ligue espagnole 2019-2020

Match très attractif entre équipes dans le besoin que nous aurons ce vendredi 14 février, ouvrant la date 24 du Ligue espagnole 2019-2020, quand il Valence Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de continuer dans la course aux compétitions européennes, mais ils recevront Athlète de Madrid qui va essayer d’imposer sa hiérarchie lors de sa visite à Mestalla.

Siège: Stade Mestalla, Valence, Espagne

Heure: 21h00 depuis l’Espagne. 14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale. 15 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16h00 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: beIN LaLiga en Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. BeIN Sports aux États-Unis.

L’image de Valence Il a eu une bonne campagne en termes généraux en restant dans la lutte pour les compétitions européennes, même s’ils savent qu’ils ne peuvent pas se détendre. En 23 jours, ils ajouteront 10 victoires, 7 nuls et ont été battus 6 fois.

Les Orangerie ils viennent d’un coup le jour dernier quand je dois visiter Getafe en étant vaincus avec un 3-0 clair, ils doivent donc s’améliorer.

De son côté, le Athlète de Madrid Cela a été l’une des déceptions du tournoi actuel étant loin de se battre pour le titre, bien qu’ils voudront terminer avec tout. Ils ajoutent 10 victoires, 9 nuls et ont été battus 4 fois.

Les Matelas Ils viennent d’une victoire de longue haleine le jour dernier quand c’était à leur tour de recevoir Grenade, en les pliant grâce au score solitaire d’Ángel Correa, dans un duel où Hector Herrera Il n’avait aucune activité.

Les deux Valence comme lui Athlète de Madrid ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un grand pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Orangerie en septième position avec 37 points, tandis que le Matelas chambres avec 39 unités mars dans ce Ligue espagnole Cela a été très uniforme. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Valence vs Atlético de Madrid.

Valence vs Atlético de Madrid EN DIRECT Hora, Canal, Où regarder Round 24 Ligue espagnole 2019-2020