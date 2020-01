Valence vs Barcelone: ​​Comment regarder, Compositions, Blog en direct

LIGNES

Bienvenue à Mestalla où Quique Setien espère remporter trois victoires sur trois en tant que patron de Barcelone contre Valence. Grenade et Ibiza ont été battues jusqu’à présent mais Valence à l’extérieur représente un défi plus difficile. Gerard Pique, Sergio Busquets et Lionel Messi sont tous de retour après avoir été reposés en milieu de semaine alors … LET’S LIVE BLOG!

(Remarque: les commentaires ne seront ouverts que lorsque les nouvelles de l’équipe seront publiées, car nos commentateurs adorent commenter et parfois il y a trop de commentaires dans la section commentaires)

INFO MATCH

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 21

Date / heure: Samedi 25 janvier 2020, 16h00 CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 15h00 GMT (Royaume-Uni), 10h00 HNE, 7h00 PST (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Estadio de Mestalla, Valence

Arbitre: Jesus Gil Manzano

Infos TV / Comment diffuser: beIN Sports Connect (États-Unis et Canada), Canal + (Nigéria), Movistar + (Espagne), autres

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque nous rejoignons nos fils de discussion:

Même si l’arbitre suce ou si nous perdons le match, soyez prudent avec le serment. C’est tout simplement inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de diffusion illégaux. Ceux qui le font seront avertis et ceux qui publieront des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns envers les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA!