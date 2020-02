Valence vs Betis LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Liga Española 2019-2020

Bon match que nous aurons ce samedi 29 février le 26ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Valence Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de rester dans la lutte pour les compétitions européennes, mais ils recevront un Betis qui sera invité à gagner lors de sa visite à Mestalla.

Heure et chaîne Valence vs Betis

Siège: Stade Mestalla, Valence, Espagne

Heure: 16h00 depuis l’Espagne. 9h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 7 h 00 PT / 10 h 0 HE aux États-Unis.

Chaîne: beIN LaLiga en Espagne. BeIN Sports aux États-Unis. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud.

Valencia vs Betis LIVE

L’image de Valence Il a eu une campagne quelque peu irrégulière qui les a fait hors des compétitions européennes, mais toujours dans la lutte, donc à la maison, ils doivent intensifier. Après 25 jours, ils ajoutent 10 victoires, 8 nuls et ont été battus 7 fois.

Les Orangerie Ils viennent d’un coup le jour dernier quand je dois visiter la Royal Society étant écrasé 3-0 et laissant beaucoup de doutes.

De son côté, le Betis Il a également un tournoi irrégulier et aura besoin d’une bien meilleure performance s’il rêve d’atteindre l’Europe. Ils ajoutent 7 victoires, 9 nuls et 9 matchs perdus.

Les Betics ils viennent d’un tirage doux-amer le jour dernier quand ils ont reçu Majorque dans un duel dans lequel ils sont tombés à quelques reprises, mais avec des buts de Sergio Canales et Nabil Fekir était à égalité, à 48 Joaquin Il l’a fait 3-2, mais ils ont fini par tirer pour la finale 3-3.

Les deux Valence comme lui Betis ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour les positions européennes; dans le tableau général, nous trouvons l’Orangerie en huitième position avec 38 points, tandis que les Betics, de Andrés Guardado, treizième mars avec 30 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Valence vs Betis.

Valence vs Betis LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Liga Española 2019-2020