Valencia-Atalanta, bulletins CM: Palomino fait peur, mais Ilicic entre dans l’histoire! | Ligue des champions

Valence-Atalanta 3-4

VALENCE

Cillessen 5.5: sur le premier coup de feu il semble deviner la trajectoire, mais dans le second on se moque complètement. Pour anticiper qu’Ilicic quitte également la porte, Diakhaby l’aide là où il le peut. Grand défilé du pied droit sur Zapata, il ne peut rien faire sur Ilicic.

Wass 5: gère le ballon avec facilité et le renvoie souvent à ses coéquipiers mais des duels avec Gosens il ne sort pas toujours en tête, au contraire. Gomez lui échappe en seconde période.

Diakhaby 4.5: son intervention sur Ilicic était naïve, la rigueur était claire et se transforme en cadeau qui repousse toute tentative de remuntada dans l’œuf. Pas content, il lève incroyablement la main dans la petite zone encore sur Ilicic et propose le doublement. Très mal.

(À partir du 1er s. Guedes 6: un peu au centre et un peu au centre gauche, Rodrigo a besoin de bonnes balles en avant).

Coquelin 5.5: Pasalic n’abandonne pas, il doit difficilement conserver la médiane. Trouvez jaune pour une autre faute sur Pasalic. Il donne une couverture à Diakhaby mais quand de Roon souffle le ballon, il risque trop de rouge au pire moment.

(À partir de 30 s. Cheryshev: sv).

Gayà 6: il est impossible d’empêcher Ilicic d’obtenir une remise en jeu après l’autre, ce qui n’est pas très utile et incisif. Il ne peut pas arrêter Ilicic en seconde période.

Ferran Torres 6.5: à droite, une fusée, invente des espaces où il n’y en a pas. Il fait de petites erreurs et seul Gosens peut le limiter. Atteignez le but en vous glissant dans la défense Nerazzurri au bon moment.

Kondogbia 6: à plusieurs reprises, il arrête Papu avec ruse, fait tourner le ballon. Il ne peut pas arrêter Ilicic sauf avec une entrée de tueur jaune tardif.

Parejo 6: Ilicic respire au cou, il n’est pas toujours brillant quand il est en possession du ballon. Cherchez de nombreuses croix pour Rodrigo. Quand de Roon sort, il a un homme de moins sur lui.

Soler 6: récupère le ballon en battant Gosens puis se lance en attaque pour créer des portes et lancer des croix vers Rodrigo et Gameiro. En seconde période, il pivote devant la défense.

Rodrigo 7: à 9 ‘p.t. il se montre avec un coup de canon de l’extérieur qui engage Sportiello, la première sirène valencienne. Cherchez la profondeur et lancez en fait Gameiro pour le but avec un coup de pinceau qui vaut la même chose. Battez-vous et prenez les virages, il est toujours celui qui cherche les sept du sac. L’homme supplémentaire. Proche de marquer à la 4e minute, l’équipe reste remorquée. Un peu fatigué depuis le milieu de la seconde moitié.

(À partir de 34 s. Florenzi: sv).

Gameiro 6.5: le bol répétitif vers Rodrigo pour conquérir les coins. Profondément lancé, Palomino insulte. Une fois le but déchaîné, il y a une barrière soudaine sur la punition. Eh bien, en deuxième mi-temps très bien, il se tient au centre de la surface de réparation devant Djimsiti. Touche à nouveau le but avec le taquet à 10 ‘s.t.

Annexe Celades 5.5: son équipe fait exactement ce qu’Atalanta devrait faire sur 4-1, gère le jeu et a toujours le ballon entre les pieds mais la dernière passe devant le but manque. Les hommes manquent, le banc est vide.

ATALANTA

Sportiello 6: dans la dernière minute pour un KO par Gollini, il se retrouve prêt sur le premier canon de Parejo qui rejette bien et sauve la porte sortante avec son poing à 20’p.t. Réactif lorsque Valence attaque, dicte les bons moments aux défenseurs et sur le but est raillé par Palomino. Erroraccio sur le trio de Valence, il est sorti de la zone trop tôt et trop tôt, les deux défenseurs se remettaient et c’était suffisant pour caler. Agile avec son poing toujours en finale. Vous vous rachetez complètement à 90 ‘pour sauver la victoire.

Djimsiti 6.5: non seulement en défense, il lance également des balles profondes pour Pasalic, mais il garde Gameiro en jeu pour l’égalisation. Un peu confus, vol Ilicic de la sphère dans une belle action d’attaque. Puis il récupère et ferme Soler en attaque.

Caldara 6.5: arrive devant Parejo sur la porte ennemie, intervient peu mais avec prudence. Il n’arrive pas sur le but 2-2. En seconde période, ça sort très bien et avec le bon timing, il se remet.

Palomino 5.5: bon à anticiper Gameiro dans les premières minutes, il manque complètement le contrôle du joueur de Valence pendant le but: il ne harponne pas le ballon et il ne peut même pas le jeter, le donnant à Gameiro avec le match nul. Être humain c’est mal, persévérer est diabolique: l’erreur en seconde période est beaucoup plus grave, l’une des nombreuses omelettes avec lesquelles il donne le ballon à Valence pour le but de Gameiro.

Hateboer 7: il vole en attaque et donne à son équipe quelques chances de marquer, anticipe Sportiello en défense et l’aide beaucoup. Eh bien, mais quand il en a l’occasion dans une petite zone, il n’essaie même pas de botter le filet. Pourtant, Valence l’amène bien. Il est déséquilibré dans une petite zone, mais ne tombe pas

De Roon 6: pas toujours précis quand on cherche de la profondeur, il faut ralentir Parejo et ce n’est pas facile du tout. Il n’a pas d’œil et perd le ballon au milieu de terrain avec une de ces erreurs qu’il n’aurait pas dû faire, il affronte Rodrigo mais se débat plus que d’habitude. L’œil le perd alors vraiment, se blessant suffisamment pour être forcé de sortir.

(À partir de 45 ‘p.t. Zapata 6.5: imprécis sur une petite surface, lorsqu’il n’est pas le seul à mettre en sac, il ne peut pas garder le ballon en attaque. Lorsque le ballon lui parvient, il ne tire pas au but mais il est très utile de garder le ballon en avant. Touchez également le filet en finale).

Freuler 7: avec des croix précises, il met plusieurs sphères dangereuses hors des redémarrages de Valence. Il frappe la barre transversale, puis court en défense. Les tunnels sont finalement magiques.

Gosens 7: du milieu de terrain ses lignes sont profondes et bien placées, il saute brusquement et contraste avec Soler avant et Wass après. Remporte les contrastes avec Coquelin, preuve d’un grand sacrifice qui est blessé en seconde mi-temps mais balaie les dangereuses boules noires et blanches.

Pasalic 6.5: Récupère les balles du milieu de terrain, divise la balle dans le coin, mais ne peut pas lire la même situation en attaque avec la balle au sol.

(À partir de 38 s. Tameze 6: entrer à nouveau dans les dernières minutes et jeter les balles décisives pour les derniers espoirs de Valence).

Gomez 6.5: immédiatement en avant avec un lob précis, il a du mal à vaincre Kondogbia. Il perd le ballon et le donne, il ne retrouve pas les étapes précises habituelles pour ses coéquipiers. Cherchez un lob vers le filet à 28 p.t, mais c’était presque impossible. Dans la seconde moitié, nous avons besoin de balles pour le moins parfaites pour Ilicic,

(À partir de 32 s. Malinovskyi: sv).

Ilicic 10: il obtient un coup de pied de pénalité clair et a l’air aussi froid que le climat de Mestalla de l’endroit. Il arrive partout, cherche chaque recoin, un cauchemar pour les bianconeri. Beau faux, trouve les coins. Immense, recherchez le deuxième post sur le coup franc. Magie un à deux avec Zapata avant la canonnade qui vaut le trio, il fait tout, il vient d’une autre planète. Ça ne peut plus le supporter au final, mais Gasp attend, c’est trop précieux. Et ça fait plus que bien: le poker arrive aussi, personne ne l’aime en huitième de finale. Il charge la Déesse sur ses épaules et la porte parmi les huit premiers en Europe. Premier à marquer quatre buts à l’extérieur en Ligue des champions de l’histoire.

Att. Gasperini 7: commence par la personnalité, appelle à ne faire qu’un seul pour faire pression mais son équipe une fois de plus n’arrive pas à gérer les bénéfices. Mais il a Ilicic, l’homme supplémentaire qui, même lorsqu’il est fatigué, sait qu’il n’a pas à laisser de côté et gagne.