Valencia CF, Celades: “Aujourd’hui, nous n’avons pas participé”

Albert Celades a reconnu dans Movistar TV la supériorité de Getafe CF: «Cela a été beaucoup mieux que nous et donc le résultat. Dans la première partie, nous avons enduré mais il a été très difficile d’atteindre l’objectif opposé. En seconde période, ils ont été meilleurs. Je ne veux pas m’excuser dans les pertes, ce sont des joueurs importants mais nous avons d’autres joueurs qui peuvent avoir une bonne performance. Rodrigo? Il a fait un gros effort pour jouer, il veut aider mais il a de l’inconfort et il faut éviter que cela n’arrive à plus. Semaine difficile? Ce sont des sensations différentes, à Grenade nous concurrençons bien et aujourd’hui nous n’avons pas concouru, alors ce qui se passe arrive. Getafe passe une excellente saison. »