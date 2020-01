Valencia vs Barcelona LIVE Time, Channel, Where to watch Round 21 Spanish League 2019-2020

Jeu très attractif que nous aurons ce samedi 25 janvier le 21ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Valence Cherchez à profiter de leur statut local pour remporter une victoire qui les met dans la lutte pour un billet pour la Ligue des champions, mais ils recevront un Barcelone qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Mestalla.

Heure et chaîne Valence vs Barcelone

Siège: Stade Mestalla, Valence, Espagne

Heure: 16h00 depuis l’Espagne. 9h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 7h00 PT / 10h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: beIN LaLiga en Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. BeIN Sports aux États-Unis.

Valencia vs Barcelona LIVE

L’image de Valence Il a eu une bonne campagne en termes généraux en restant dans la lutte pour les compétitions européennes, mais le jour dernier, il a subi un crash très dur 4-1 lors de sa visite à Majorque pour conserver 8 victoires, 7 nuls et 5 matchs perdus.

Les Orangerie ils ont eu une demi-semaine d’action dans la Copa del Rey où ils ont signé leur billet pour la huitième finale après avoir battu Logroñes 0-1 avec un score solitaire de Maxi Gomez.

De son côté, le Barcelone Il reste dans la lutte pour le titre malgré ne pas jouer comme ils le voulaient et le changement d’entraîneur. Quique Setién a fait ses débuts le jour dernier avec une victoire serrée 1-0 sur Grenade qui les a mis avec 13 victoires, 4 nuls et 3 défaites sur 20 dates.

Il Bateau a également eu une activité à une demi-semaine dans la Copa del Rey souffrant pour éliminer la Ibiza après être descendu pour les battre 1-2 avec double d’Antoine Griezmann.

Les deux Valence comme lui Barcelone Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs maintenant que nous entamons ce deuxième tour; dans le tableau général, nous trouvons la Orangerie en septième position avec 31 points, tandis que le Blaugranas sont co-leaders avec 43 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Valence vs Barcelone.

