Valladolid rejoint la lutte pour Escudero

Le côté gauche pourrait chercher une issue sur le marché d'hiver étant donné les quelques opportunités qu'il a à Séville.

Sergio Reguilón est depuis le premier jour un fixe dans les onze de Julen Lopetegui. Le bon niveau du canterano blanc a relégué Sergio Escudero sur le banc qui a un pied et demi à l'extérieur de Pizjuán lors du prochain marché de transfert.

📌 Getafe veut que Escudero revienne. Il met fin à son contrat en 2021 et dans six mois, il aura un an de liberté. La Getafe de José Bordalás étudie la possibilité de l'intégrer et l'idée est de revenir sur le marché d'hiver. pic.twitter.com/twA973zrog

Si au début, il semblait que Getafe était le seul sur la liste d'attente à faire avec le transfert du joueur, d'Estadio Deportivo, ils ont également placé Valladolid comme l'un des clubs prêts à soumissionner sur le côté. Quelle chemise Escudero portera-t-il la saison prochaine?