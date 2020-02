Valladolid teste la gueule de bois Copera Villarreal

Villarreal rend visite à José Zorrilla pour dissiper les doutes avant Valladolid sur la façon dont il sera affecté par l’élimination après une chute avec Mirandés en quart de finale. Une défaite qui a généré la gueule de bois dans les groguets et qui a signifié mettre fin à une séquence de sept victoires consécutives à domicile.

02/08/2020

Agir à 08h57

CET

Andrés Fernández

Maintenant, l’équipe de Javi Calleja Il n’a que le combat pour atteindre les positions européennes. Bruno Soriano, Alberto Moreno, Pau Torres, Manu Morlanes et Zambo Anguissa Ils seront bas à Castellón. Les pucelanos, quant à eux, font les victimes de Joaquin, Nacho et Caro. Sergio Gonzalez pourrait introduire Hatem Ben Arfa pour surprendre le “sous-marin jaune & rdquor;.

Sur les dix occasions où les deux équipes se sont rencontrées au Jose Zorrilla de Primera, les locaux ont récolté six victoires, trois nuls et une seule défaite. Les blanquivioletas font face au choc grandi par l’impressionnante victoire de Majorque, brisant une séquence de près de trois mois sans gagner et frapper la table contre un rival direct.

Onces possibles

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero; Óscar Plano, Míchel, Alcaraz, Toni Villa; Ünal et Guardiola.

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Funes Mori, Quintillà; Iborra, Trigueros, Cazorla; Moi Gómez, Gerard Moreno et Paco Alcácer.

Stade: José Zorrilla (18h30).

Arbitre: Hernández Hernández (canari).