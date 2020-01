Valladolid vs Real Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 21 Liga Española 2019-2020

Bon match nous attend ce dimanche 26 janvier, clôturant l’activité de la date 21 de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Valladolid Cherchez à profiter de leur statut local en essayant de donner la cloche, mais ils recevront un Real Madrid qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Stade José Zorrilla.

Comment les équipes arrivent

L’image de Valladolid Il a réalisé une “bonne campagne” en tenant compte du fait que son objectif principal est le salut et jusqu’à présent, ils y parviennent. Le jour dernier, ils ont visité Osasuna en signant un match nul et vierge avec 4 victoires, 10 matchs nuls et 6 matchs perdus.

Le Pucela vient d’un coup porté en milieu de semaine à la 16e de la Copa del Rey pour être éliminé après avoir perdu 2-1 lors de sa visite à Ténérife, qui évolue en deuxième division.

De son côté, le Real Madrid Il réalise un bon tournoi tout en restant co-leader de la compétition après avoir ajouté 12 victoires, 7 nuls et n’a pratiquement pas été battu une seule fois. Le jour dernier, ils ont reçu Séville souffrant pour les battre 2-1.

Les Meringues ils avaient aussi une activité en milieu de semaine souffrance pour éliminer les unionistes de Salamanque, de troisième division, après les avoir battus 1-3 avec des buts de Gareth Bale et Brahim Díaz, ainsi qu’un autogol.

Les deux Valladolid comme lui Real Madrid Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de continuer dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général on retrouve les Pucela en position 15 avec 22 points, tandis que les Merengues sont co-leaders avec 43 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 24 août lors de la première manche du championnat au Santiago Bernabéu. Dans ce choc, il semblait que Meringues ils ont été laissés avec le triomphe dans le but de Karim Benzema à 82, mais à 2 minutes de la fin, Sergio Guardiola a mis la finale 1-1.

Time and Channel Valladolid vs Real Madrid

Le jeu entre Valladolid vs Real Madrid il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador et Nicaragua: 14h00

Colombie, Pérou, Equateur et Panama: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay: 17h00

Diffusion de la fête Real Madrid vs Valladolid LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera par SKY Sports, en Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et à travers la page de La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Valladolid vs Real Madrid EN DIRECT

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à gagner. Les Meringues ils sont clairement favoris pour leur bon timing et leur bonne hiérarchie, mais Puce Il est à domicile et tentera de sauver au moins le match nul. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Valladolid contre le Real Madrid.

