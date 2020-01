Valverde a été sanctionné d’une date par son patadón dans la Supercopa

Au Real Madrid, ils continuent de célébrer la Super Coupe obtenue après la définition des pénalités contre l’Atlético de Madrid, qui peut respirer facilement Federico Valverde.

Le joueur était l’un des plus nommés du jeu non seulement pour sa qualité mais aussi pour avoir été éjecté avec un rouge direct après un tacle très dur sur Álvaro Morata quand il est allé seul vers le but. Maintenant, le comité de compétition de la Fédération royale espagnole de football a annoncé la sanction d’une date de suspension pour le joueur et a ouvert la controverse en Espagne.

Alors qu’il a aidé son équipe à gagner en évitant un objectif presque certain, Valverde a même reçu les félicitations du rival DT Diego Simeone. La pénalité devait être plus importante malgré le fait que l’arbitre avait informé que l’action était une “démolition d’un adversaire, empêchant ainsi une nette chance de marquer”. Cependant, comme révélé, le joueur ne manquera que le match de samedi prochain contre Séville. La sanction est-elle juste?