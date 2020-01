Van Bronckhorst a qualifié les Rangers et le Celtic de cible d’un «grand talent» en 2016 – HITC

Renato Tapia a été lié avec les rivaux écossais de la Premiership Celtic et Rangers – malgré les difficultés de l’Eredivisie avec Feyenoord.

Près de deux décennies après que Giovanni van Bronckhorst et sa fidèle cheville gauche se soient précipités au coucher du soleil, faisant leurs adieux à un sort chargé de trophées à Ibrox, l’arrière gauche légendaire reste toujours un véritable favori des fans dans la moitié bleue de Glasgow.

Ainsi, avec l’un de ses anciens joueurs du Feyenoord pressenti pour suivre les traces du Néerlandais avec un déménagement dans la deuxième ville d’Écosse, les supporters des Rangers du monde entier seront sans aucun doute désireux de savoir ce que Van Bronckhorst pense d’un certain Renato Tapia.

Selon Voetbal International, l’équipe de Steven Gerrard pourrait récupérer l’international péruvien à un prix réduit avec son contrat chez De Kuip qui expirera en juillet. Celtic, leurs vieux voisins de longue date, sont également intéressés.

Mais, malgré les éloges élogieux de Van Bronckhorst lorsque Tapia est arrivé du FC Twente alors qu’il était un adolescent aux yeux écarquillés avec le monde à ses pieds, le joueur de 24 ans n’a jamais vraiment réussi à convaincre son entraîneur à Rotterdam.

«Je le vois comme un coup de pouce pour Feyenoord. C’est un grand talent et il joue depuis plusieurs années aux Pays-Bas. Lorsque l’occasion s’est présentée de l’amener à Feyenoord, nous étions convaincus que nous devions le faire », a déclaré Van Bronckhorst à AOL en 2016.

Dire que Tapia n’a pas répondu aux attentes de De Kuip serait un euphémisme.

Le soyeux sud-américain est l’une des plus grandes déceptions du club ces dernières années, ne s’étant pas imposé comme autre chose que comme un joueur d’équipe dans l’un des «trois grands» traditionnels des Pays-Bas. Il n’a fait qu’un début de ligue alors que Feyenoord a remporté l’Eredivisie pour la première fois au 21e siècle au cours de sa première saison et a été lié à un éloignement depuis.

Les fans de Rangers et Celtic devraient donc considérer ce nouveau venu potentiel avec beaucoup de suspicion. Il peut être élégant et facile à regarder, mais 24 matches de championnat en quatre ans sont un réquisitoire accablant contre un joueur qui devait produire bien plus.

Dans d’autres nouvelles, Photo: les fans du Celtic vont adorer l’image de Kieran Tierney d’Arsenal