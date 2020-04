Van de Beek à la Juve, Raiola pousse | Primapagina

La Juve poursuit le casting pour renouveler et améliorer son milieu de terrain la saison prochaine: ce n’est pas seulement celui de Paul Pogba et Houssem Aouar noms écrits en caractères rouges sur le cahier de Fabio Paratici et les hommes du marché bianconeri, dans les derniers jours la piste menant au raider de l’Ajax Donny van de Beek, né en 1997, a été rouverte vigoureusement et capable de couvrir toutes les zones du milieu de terrainou, depuis le volant, c’est le milieu de terrain devant la défense, jusqu’au milieu de terrain. Et quant à la négociation, il y a un allié extra fort, son intermédiaire Mino Raiola, qui bénéficie d’une excellente relation avec les Bianconeri et qui le ferait volontiers passer à l’ombre de la Mole Antonelliana.

LE CONCOURS REAL-PREMIER, LA CARTE RAIOLA – Il y a un an, son objectif a lancé l’exploit sensationnel de l’Ajax au Stadium, ce qui a permis aux Lancers d’éliminer la Juve, grâce ensuite au réseau de l’actuel joueur de la Juventus Matthijs de Ligt: un an plus tard, les bianconeri veulent se concentrer sur un autre joueur qui a pu leur faire du mal lors d’affrontements directs. malgré compétition du Real Madrid et de la Premier League, Les Paratici peuvent compter sur dirigé par le procureur Mino Raiola, qui défend fortement l’hypothèse de Turin.

LE DÉSIR DE PROTAGONISME ET D’ÉVALUATION – Le jeune de 23 ans serait ravi de retrouver son vieil ami et compagnon, avec lesquels les relations sont restées excellentes, même l’agent du footballeur a confirmé qu’il était temps de faire des choix: “Sa décision? Il est important que Donny prenne une décision basée sur ses sentiments et réfléchisse où il pourra mieux s’adapter et où il aura Van de Beek était à un pas de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, mais rien n’a été fait pour le désir du Néerlandais d’être le protagoniste et ne résiste pas à la nouvelle aventure: Maintenant ça coûte moins cher et est resté un an de plus à Ajax, c’est évalué à 45 millions d’euros, contrat venant à échéance en juin 2022. Maradonny, surnom qui lui a été attribué à l’Académie des jeunes pour sa capacité à être décisif, est prêt à décoller pour entamer la première aventure de sa vie dans un club de haut niveau. L’Italie l’attend.

