Van de Beek devrait être transféré au Real Madrid dans le cadre d’un accord d’été de 55 millions d’euros – De Telegraaf

Selon le site néerlandais De Telegraaf, le milieu de terrain de l’Ajax, âgé de 22 ans, devrait être transféré cet été au Real Madrid dans le cadre d’un contrat de 55 millions d’euros.

En 15 apparitions jusqu’à présent dans la saison 2020 d’Eredivisie, Donny Van de Beek a inscrit six buts et passes décisives. Il compte également deux buts et une passe décisive en cinq matches de Ligue des champions. Il a également maintenu une note de passage de 83%.

Le Real Madrid aurait été intéressé par Van de Beek au cours de l’été, mais bien sûr, n’a pas réussi à conclure un accord. Maintenant, du moins selon le rapport, il semble que le transfert soit proche et qu’il est presque finalisé.

Si le transfert se poursuit pour l’été, cela donne bien sûr au Real Madrid plus de profondeur au milieu de terrain. Le club a fait face à de nombreuses blessures, il est donc toujours sûr d’avoir des options de qualité comme Van de Beek. Et il y a toujours l’âge de Modric comme facteur dans les saisons à venir.

De Telegraaf est une source majeure aux Pays-Bas, donc ce rapport DEVRAIT être assez fiable. Mais, comme pour tous les transferts, nous devrons voir comment cela se passe jusqu’à ce qu’il soit officiellement annoncé par le club.