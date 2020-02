Van der Vaart ne peut pas croire que Tottenham ne signe pas une star de 33 millions de livres sterling – HITC

Chelsea, le rival des Spurs en Premier League, a remporté la course pour signer le talisman de l’Ajax Eredivisie Hakim Ziyech; José Mourinho rue sera-t-il absent?

La légende de Tottenham Hotspur Rafael Van der Vaart a décrit leur échec à battre Chelsea à la signature de Hakim Ziyech de 33 millions de livres sterling comme une pure «stupidité», tout en parlant à Championnat.

L’un des milieux de terrain les plus créatifs et les plus influents du football européen est en route pour Londres. Mais ce ne sont pas les Spurs qui signent un joueur qui était constamment lié à un déménagement au club sous le règne de Mauricio Pochettino.

Début février, l’amère rivale de Tottenham, Chelsea, a confirmé un accord pour amener Ziyech à Stamford Bridge à la fin de la campagne, le talisman de l’Ajax faisant reculer les Blues de 33 millions de livres sterling.

Étant donné que l’équipe de Jose Mourinho semblait inquiétante à court de créativité et d’avant-garde dans les défaites successives contre Chelsea et RB Leipzig, Van der Vaart ne peut pas comprendre pourquoi ses anciens employeurs n’ont pas tout mis en œuvre pour Ziyech dans l’ère post-chrétienne Eriksen.

“Une sorte de stupidité!” Plaisanta Van der Vaart.

«J’aime vraiment ce footballeur. Il réussit en tout – à la fois pour créer et pour marquer. Le regarder est un plaisir. “

Ce n’est pas la première fois qu’un ancien international hollandais a suggéré que Ziyech serait le complément parfait pour les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière et, si un meneur de jeu marocain avec une baguette d’un pied gauche reproduisait ses glorieux affichages de l’Ajax à Chelsea , Les fans de Tottenham pourraient bientôt partager le point de vue de Van der Vaart.

Ziyech a produit 21 passes décisives remarquables dans toutes les compétitions cette saison, à seulement trois de moins que l’année dernière.

Dans d’autres nouvelles, les fans d’Arsenal réagissent pour rapporter sur l’avenir de Pablo Mari