Van der Vaart ravi en expliquant comment Bergwijn peut améliorer Tottenham

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 4:23

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Rafael van der Vaart a soutenu Steven Bergwijn pour qu’il soit un succès sous le patron des Spurs, Jose Mourinho.

Ayant été lié à un déménagement pour l’ailier du PSV au cours des derniers jours, les rapports de mardi ont affirmé que Les Spurs ont conclu un accord pour amener le joueur de 22 ans dans le nord de Londres.

Bergwijn, qui a rejoint l’équipe senior du PSV en 2013, a marqué six buts et aidé 13 autres joueurs en 29 matches toutes compétitions jusqu’à présent cette saison.

Écrire sur Twitter, Van der Vaart a expliqué pourquoi il était ravi de voir le Néerlandais en Premier League.

Le joueur de 36 ans a écrit: «Si tout cela devait vraiment arriver, je pense que Bergwijn sera certainement une excellente signature pour les Spurs.

«Évidemment, il devra s’adapter au rythme et à l’ambiance du PL, mais sa vitesse, sa technique et sa force ajouteront certainement quelque chose au jeu des Spurs.

“Bonne chance à Stevie et à mes Spurs.”

Bergwijn, un international néerlandais, a fait neuf apparitions pour son pays depuis l’obtention de son premier cap en 2018.

Le rapport de mardi a affirmé que les Spurs et l’Ajax ont convenu d’une redevance de 27 millions de livres sterling pour Bergwijn, avec 25,4 millions de livres sterling versées auparavant pour les 1,6 million de livres sterling supplémentaires dues en modules complémentaires.

En d’autre Éperons nouvelles, Christian Eriksen a terminé son déménagement à l’Inter Milan pour un montant d’environ 16,9 millions de livres sterling.

Le Danois avait longtemps été lié à un éloignement de Tottenham après avoir admis l’été dernier qu’il était prêt à tenter un nouveau défi.

Parlant de sa dernière décision, Eriksen a déclaré: «Je sens que je suis à un stade de ma carrière où j’aimerais essayer quelque chose de nouveau.

«Je ne pouvais pas attendre pour rejoindre, c’est merveilleux d’être ici et je suis heureux d’être un nouveau joueur Inter. Je suis très excité et j’ai hâte de me présenter aux fans. “

