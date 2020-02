Van Dijk appelle au calme après avoir nié que Liverpool ait jamais pensé à une course sans défaite

Date de publication: samedi 29 février 2020 à 7h57

Virgil Van Dijk nie que Liverpool ait jamais pensé à invaincre la saison après que Watford ait mis fin à ces rêves.

Ismaila Sarr a pris le devant de la scène avec deux buts et une passe décisive alors que Watford a mis les dirigeants de la ligue à l’épée et est devenu la première équipe à battre Liverpool depuis Manchester City en janvier 2019.

Le défenseur des Star Reds Van Dijk a admis que Watford méritait la victoire, mais a appelé au calme alors que Liverpool s’approchait de son premier titre de champion de l’ère de la Premier League.

Van Dijk a déclaré au match du jour: «Grâce à Watford, ils ont bien joué, beaucoup de combats, très disciplinés et ont marqué trois buts – c’est la réalité, nous n’avons pas pu trouver un moyen de passer. C’était difficile et nous devons faire mieux.

«Deux touches… nous devons le regarder, il n’y a pas de raison de paniquer. Nous ne voulons pas concéder, nous l’examinons mais nous n’avons pas à paniquer.

«Le record et la discussion des records sont tous des médias, nous essayons juste de gagner chaque match devant nous.

«Nous allons nous concentrer sur le prochain match, le match de coupe, et nous essayons de gagner là-bas. Nous devons rester humbles et travailler plus dur lors du prochain match. »