Van Dijk de Liverpool révèle le seul match qu’il a regardé en lock-out

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 3:31

Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, a déclaré que le seul match qu’il avait regardé depuis qu’il était en lock-out était l’un des premiers matchs qu’il avait joué aux Pays-Bas.

Le défenseur néerlandais a été un rouage clé dans la machine de Jurgen Klopp qui s’est frayé un chemin en une avance de 25 points au sommet de la Premier League, qui est actuellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus.

Van Dijk a commencé sa carrière à Eredivisie Groningen côté avant son chemin via Celtic et Southampton l’a finalement emmené à Liverpool.

Van Dijk a déclaré au site officiel de Liverpool: «Je ne regarde pas trop de football, pour être juste. Surtout depuis cette saison, je n’ai pas regardé de match en particulier, si je suis honnête. Je ne sais pas pourquoi, c’est comme ça.

«Je n’ai vu qu’un seul match derrière moi lorsque j’ai joué un de mes premiers matchs aux Pays-Bas, c’était à la télévision, lorsque je jouais à l’arrière droit. Je ne pouvais pas croire ce que je faisais à ce moment-là! J’ai regardé ce match en arrière parce que j’avais 18 ou 19 ans à l’époque et je n’ai pas regardé ce match depuis ce temps.

«C’était à la télévision et je l’ai regardé en arrière. Il me manque de regarder le football et évidemment de jouer au football, mais c’est un peu difficile, je pense. Je n’ai regardé aucun des matchs de Liverpool cette année, j’en ai vu quelques-uns sur les réseaux sociaux, quelques faits saillants – c’est agréable à voir et à ressentir. Mais, à part ça, pas vraiment. »

Sur la façon dont il a fait face, Van Dijk a ajouté: «Évidemment, cela a été très surréaliste, un peu fou. Vous n’avez jamais vécu des choses comme ça auparavant, vous voyez ce genre de choses dans des émissions de télévision ou des films, des choses que vous ne rencontrez jamais vraiment.

«La réalité est que c’est juste un moment fou en ce moment. La chose la plus importante est la sécurité de chacun, c’est la chose principale et la chose la plus importante en ce moment.

“Oui (la famille de Van Dijk est actuellement en forme et en bonne santé), tant que nous sommes ensemble, c’est la chose la plus importante. Rester à la maison, rester ensemble et être en bonne santé – c’est l’essentiel et tout le monde s’en sort. »

