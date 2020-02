Van Dijk nomme la raison principale du succès de Liverpool cette saison

Date de publication: Mardi 25 février 2020 3:19

Le défenseur de Liverpool, Virgil Van Dijk, est toujours l’homme le plus calme du terrain, mais il pense qu’aucun de ses coéquipiers n’a souffert de nerfs à son encontre pour un premier titre de champion en 30 ans.

L’obligation pour les Reds de mettre fin à leur longue attente d’un championnat national n’est plus que de quatre victoires après être revenu de l’arrière à a battu West Ham 3-2 à Anfield.

L’équipe de Jurgen Klopp navigue peut-être avec une avance de 22 points en tête du classement, mais elle a encore dû faire face à des défis pour battre son record invaincu de toute la saison récemment.

AVIS: Liverpool avait besoin du coup de pouce du Buffle…

Ils étaient 2-1 contre les Hammers avec 22 minutes à jouer alors qu’ils battaient Norwich avec un but solitaire à la 78e minute et Van Dijk a salué la force mentale des joueurs.

“Ne pas être nerveux, c’est l’essentiel”, Van DijkC’est la raison du succès, après en avoir remporté 26 et obtenu un seul de leurs 27 matches de Premier League.

«Continuez, continuez à jouer et continuez à appuyer. Il y aura des moments où l’adversaire aura des problèmes si nous continuons à faire la même chose.

«Ils (West Ham) ont été un peu meilleurs en seconde période qu’au début, ils ont plutôt bien joué, mais je pense que le fait de ne pas être nerveux est le principal.»

Le but d’ouverture de West Ham par Issa Diop a été le premier encaissé à Anfield en 11 heures et 27 minutes.

LiverpoolLa résilience défensive a été l’une des pierres angulaires sur lesquelles leur saison réussie a été construite, donc quand ils concèdent, cela est souvent un choc.

“Nous ne pouvons pas garder des draps propres tous les soirs”, a ajouté Van Dijk. «Le premier (pour West Ham) était un coup de pied arrêté: nous devrions le regarder mais ils sont bons en coups de pied arrêtés.

«Le deuxième but, j’aurais peut-être dû être un peu plus serré (pour le buteur Pablo Fornals), mais à la fin de la journée, il s’agit d’obtenir le résultat.

«Nous voulons tous la feuille blanche, nous voulons tous huit buts, c’est ce que chaque footballeur veut, mais en réalité, parfois vous avez des nuits difficiles.

“Nous avons eu une nuit difficile mais nous avons gardé notre sang-froid et c’est l’essentiel.”

Depuis le retour de leur pause de mi-saison, l’équipe de Klopp semble avoir manqué d’une certaine aisance auparavant, s’efforçant de battre Norwich et West Ham par un but étrange et perdant contre l’Atletico Madrid lors du match aller des 16 derniers matchs de Ligue des champions. en Espagne.

Cependant, Van Dijk insiste sur le fait que le temps libre n’a pas atténué leur feu.

“Je pense que nous devrions profiter de la pause que nous avons eue”, a déclaré le Néerlandais. «Tout le monde a eu son temps libre, nous l’avons tous apprécié et nous sommes tous prêts pour la deuxième partie de la saison.

«Si vous cherchez des points négatifs, alors qu’il en soit ainsi, mais nous voulons gagner des matchs, nous savons que ce sera difficile à chaque match.

«Nous allons simplement continuer et rester positifs et ne pas devenir nerveux. C’est le principal.”

