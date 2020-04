Van Dijk nomme son adversaire le plus difficile à marquer; vise un jibe effronté à Robertson

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 8:18

Le demi-centre de Liverpool, Virgil van Dijk, a tiré un coup effronté à la manière d’Andrew Robertson dans Twitter Q et A, tout en révélant également qui était l’adversaire le plus coriace qu’il ait jamais eu à marquer.

Le colosse hollandais a été tout ce que les Reds pouvaient espérer lorsqu’ils ont battu le record du monde pour un défenseur en janvier 2018.

En un peu plus de deux ans à Anfield, Van Dijk a transformé la défense des Reds d’une réflexion après coup en une véritable force, et a été influent alors que les Reds sont revenus à la voie des trophées.

Cependant, avec le monde du football actuellement dans les limbes en raison de la pandémie de coronavirus, Van Dijk a tourné ses attentions vers Twitter Q et A sur sa page officielle.

Comme on pouvait le prévoir, lorsqu’on lui a demandé qui était l’adversaire le plus coriace qu’il ait affronté, Van Dijk a nommé la légende de Barcelone et le grand Lionel Messi de tous les temps. Cependant, le Néerlandais a répertorié un tueur à gages de Premier League lorsqu’on lui a spécifiquement demandé qui était le joueur le plus difficile à marquer.

Cet honneur est allé à l’attaquant meurtrier de Manchester City Sergio Aguero.

L’Argentin a été l’un des attaquants les plus redoutés et les plus constants de l’histoire de la Premier League, marquant 180 buts en championnat en 261 matches en neuf ans et plus en Angleterre.

Connu pour sa finition clinique, sa force de base extraordinaire et son centre de gravité bas, il n’est pas surprenant de voir Van Dijk nommer le héros de la ville comme son adversaire le plus dur en tête-à-tête.

Il y a eu un coup de feu tiré aux arcs d’une autre star de Liverpool Andy Robertson, cependant, lorsque Van Dijk a répondu à la question de savoir qui était le meilleur danseur du club.

Plutôt que de répondre directement à la question, Van Dijk a répondu ce qui suit:

Je ne sais pas qui est le meilleur mais je connais le pire 😂 @ andrewrobertso5

– Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 31 mars 2020

Pendant ce temps, l’ancien favori des Reds, Michael Owen, a révélé les facteurs qui l’ont empêché de rejoindre le club à son retour au pays de son temps avec le Real Madrid.

Owen a passé une saison en Liga avant de retourner en Premier League avec le cœur sur une réunion émotionnelle à Liverpool.

Owen a déclaré: «J’ai tout fait. Il était convenu que j’allais quitter Madrid, le président est venu me voir avant le dernier match de la saison et ils voulaient acheter Sergio Ramos de Séville et avaient besoin de l’argent de ma vente pour l’acheter.

“Je suis retourné à Liverpool puis Newcastle avait fait une offre de 16 millions de livres sterling et le président m’a dit que vous alliez à Newcastle ou que vous restiez.

Vraie histoire complète ici.