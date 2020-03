Van Persie, en faveur d’une ligue entre les Pays-Bas et la Belgique

Robin van persie, actuel entraîneur du Feyenoord Rotterdam, est favorable à la création d’une ligue réunissant les meilleures équipes des Pays-Bas et de Belgique.

20/03/2020

“Pour être sincère, Je suis en faveur d’une BeNe League (mélange de noms de pays). Tout le monde veut jouer le plus de jeux possible au plus haut niveau. C’est ce qui améliore l’équipe “, a déclaré l’ancien joueur d’Arsenal.

«Les grandes équipes hollandaises font parfois face à des équipes assez faibles à domicile. Chaque saison, il y a des matchs comme celui-ci. Pourquoi ne pas remplacer ces équipes par des Belges comme Anderlecht, La Gantoise ou Genk? Ce serait bien pour les deux championnats. Les deux pays sont proches et les équipes n’auraient pas de longs trajets“at-il noté.

Les dirigeants des grands clubs de l’Eredivise néerlandaise et de la Première division belge ont déjà évoqué ce projet et il semble qu’ils progressent. Auparavant, il y avait un tel championnat avec le football féminin.